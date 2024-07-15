В парке Мира в Коломне установят новые аттракционы и обновят колесо обозрения

Одно из мест притяжения жителей Коломны, парк Мира, преобразят и наполнят новыми аттракционами. На территории продолжаются работы, ход которых проверили глава муниципалитета Александр Гречищев. Компанию ему составил председатель Совета депутатов Николай Братушков.

Обновление парка проводят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Согласно плану, на большом общественном пространстве обновят пешеходные тропы, сделают комфортнее спортивные и прогулочные зоны. Жители смогут оценить изменения с фонтаном.

«Колесо обозрения необходимо привести в нормативное состояние: дал поручение покрасить металлоконструкции, а также привести в порядок кабинки. Несколько аттракционов планируется заменить на новые», — отметил глава округа.

Отдельным моментом является содержание и работа кафе в парке аттракционов. Сейчас решается вопрос о привлечении инвестора. В будущем у точки общепита хотят поставить новое ограждение, провести озеленение территории, установить санузлы.

Отмечается, что основную территорию парка и запуск аттракционов планируют провести к осени 2024 года.