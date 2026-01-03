В парке Павловского Посада поселился талисман 2026 года

В городском парке культуры и отдыха Павловского Посада появился символ наступающего 2026 года — Лошадь, которая с радостью встречает всех гостей и охотно позирует для памятных фотографий.

Согласно восточному календарю, год Лошади традиционно ассоциируется с энергией, свободой и целеустремленностью, что делает его особенно благоприятным для новых начинаний.

Администрация парка пригласила жителей и гостей города познакомиться с символом года, чтобы зарядиться позитивным настроением и, возможно, привлечь удачу. Фотографии с дружелюбной Лошадкой могут стать ярким напоминанием о предновогодних днях.