В парке Павловского Посада выращивают необычный кивана

В Павловском Посаде третий год успешно функционирует общественный огород, расположенный в городском парке культуры и отдыха.

В 2023 году проект стартовал с высадки однолетних цветов и кабачков. Сейчас на его территории произрастает более двух десятков видов цветов, а также подсолнухи, кукуруза, тыквы, кабачки, салат, фасоль, лук, лен и необычный кивана.

«Мы впервые столкнулись с таким опытом. Плоды кивано нечасто можно встретить в продаже даже в крупных городах. Их отличительная черта - яркая, желто-оранжевая окраска кожуры, которая проявляется при полном созревании, и небольшие шипы длиной до сантиметра. Именно поэтому эту культуру часто называют Африканским рогатым огурцом. Нам было интересно попробовать вырастить этот экзотический «огурец» и провести подобный эксперимент», - поделилась директор парка Ольга Петренко.

Помимо кивана, на общественном огороде можно полюбоваться лилейниками, гортензиями, хостами, душицей, флексами, пионами и множеством других растений.

«1 мая у нас состоялось праздничное открытие огорода, где общественный совет парка вместе с учащимися и посетителями высадили рассаду. Хочу отметить, что в процессе посадки рассады нам активно помогали юные гости парка. На протяжении всего лета мы ухаживаем за огородом, поддерживаем чистоту, удаляем сорняки и поливаем растения. Осенью запланировано торжественное закрытие паркового огорода, где мы поделимся собранным урожаем со всеми, кто принимал участие в его создании», - рассказала Ольга Валерьевна.

Следует подчеркнуть, что каждый год общественный огород в парке расширяется, на нем появляется все больше съедобных и декоративных видов растений. Сезон работы огорода длится с конца апреля по начало октября.