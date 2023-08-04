В парке Толстого в Химках открыли новый скейтпарк и роллердром

В парке имени Льва Николаевича Толстого в городском округе Химки открыли новые площадки для скейтбордистов и любителей покататься на роликах.

Глава муниципалитета Дмитрий Волошин отметил, что проект выполнен с учетом всех пожеланий горожан.

Также глава Химок рассказал, что завершат все планируемые преобразования на территории парка осенью 2024 года. А недавно Волошин провел встречу с общественниками, в рамках которой обсудил перспективы обновления парковых городских зон.

«Реконструкция парка Толстого — масштабный проект, который мы реализуем при поддержке Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», — отметил Дмитрий Волошин.

Напомним, что реконструкция парка имени великого писателя началась еще в 2022 году. Тогда на его территории модернизировали пешеходные зоны и велодорожки, установили площадки для детей, скалодром и многое другое. А весной 2023 года здесь запустили сухой фонтан с подсветкой. При выполнении всех работы строители максимально сохранили флору. Поэтому сейчас, прогуливаясь по парку, горожане даже могут встретить белок.

Вскоре на территории парка появятся смотровая площадка, пандусы на пляже, настилы и гамаки, большие качели, площадки для разных видов спорта, раздевалки и душевые кабины.

Ранее глава Химок Дмитрий Волошин в ходе ежегодного доклада обратил внимание жителей на то, что в муниципалитете в ближайшие годы благоустроят еще ряд парков, набережных и скверов.