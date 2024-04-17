В парке усадьбы Кривякино начался сезон буккроссинга

В воскресенском парке можно обменяться книгами. На шахматной площадке расположены стеллажи с книгами. Здесь люди оставляют прочитанные произведения и берут те, что вызывают у них интерес.

В дирекции парка рассказали, что здесь можно найти книги на любой вкус. Представлена и научная литература, и художественная, а также книги для детей, для которых организована отдельная полка для удобства маленьких читателей.

Парк Кривякино, как известно, предлагает своим гостям также интересные экскурсии, фотовыставки, развлекательные и образовательные мероприятия.

Напомним, что буккроссинг - это безвозмездный обмен книгами. Интересно оставлять на полях или в конце произведения комментарии для следующих читателей, это станет отличным способом обмена опытом и впечатлениями.