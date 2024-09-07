В парке Захарово г.о. Одинцово обустроили спортивные площадки, скейтпарк и детский комплекс

В Захарово завершили обустройство долгожданного спортивного ядра, в которое включены баскетбольная и волейбольная площадки, детский игровой комплекс, воркаут и скейтпарк.

Территория станет новой точкой притяжения активных жителей и повысит доступность спорта в округе. Здесь есть множество тренажеров, скамьи, турники, безинерционный механизм «Эллипсоид», площадки для игры в волейбол и баскетбол и современный скейтпарк. В зоне воркаута есть турники для качания пресса, боксерский тренажер и антивандальные столы для игр в теннис.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел обновленную территорию парка вместе с окружными депутатами Владимиром Виницким и Андреем Яцышиным, а также руководителем местного пункта сбора гумпомощи Екатериной Скориковой и руководителем Муниципального центра управления регионом Еленой Меньшиковой. Убедились, что пространство готово принимать посетителей, отвечает требованиям безопасности и обновлено согласно плану.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

«Все элементы установили на бесшовное резиновое покрытие, а сами локации связали между собой сетью асфальтовых дорожек. Общественное пространство оснастили лавочками, урнами и освещением. Все — из самых качественных современных материалов. Для комфорта посетителей сделали отдельный вход: попасть в спортивную зону можно через калитку рядом с «Поляной сказок», которую очень любят дети», — рассказал глава округа Андрей Иванов.

В числе первых скейтпарк оценили воспитанники местного клуба Extreme Kids, которые показали мастерство владения самокатами, велосипедами и скейтбордами. При этом спортивные локации сделали достаточно просторными. Площадь скейтпарка достигает 690 кв. метров, а место для игр в волейбол и баскетбол — 600 кв. м. Каждому в спортядре найдется занятие по вкусу, в том числе и для любителей спокойного отдыха.