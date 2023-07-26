В парламенте Британии намерены признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией
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Автором инициативы выступил комитет по иностранным делам Палаты общин британского парламента.
Как сообщает Reuters, британские законодатели собираются всерьез рассмотреть вопрос признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией, ужесточив, таким образом, в отношении нее санкционные меры.
«Парламентарии считают, что правительству Соединенного Королевства не хватает системности в подходе к ЧВК «Вагнер», - отмечается в публикации новостного агентства.
Ранее бывший советник бывшего президента Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что мятеж ЧВК «Вагнер» был заранее спланирован не с целью смены власти в России, а для возможности приближения к границам с Польшей и Прибалтикой для дальнейшего захвата.
Эксперт считает, что уже к концу июля численность войск в частной военной организации, которой курирует Евгений Пригожин, будет составлять 40 тысяч человек точно, но может и больше. В ЧВК «Вагнер» огласили официальные данные, согласно которым с начала военной спецоперации в состав армии входило 79 тысяч человек. Олег Соскин уверен, что это очень большое число, не в каждой стране есть такая государственная армия.