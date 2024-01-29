В павильоне Сбера на ВДНХ состоялась лекция для студентов Москвы и Московской области

На Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне Сбера прошла лекция для студентов Москвы и Московской области — лучших учащихся Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Московского политехнического университета, Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана, Гжельского государственного университета, Подольского колледжа им. В. Н. Никулина и ГБПОУ МО «Физтех-колледж».

Лекцию прочитал вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов. Он рассказал о «вселенной Сбера» — решениях, качественно улучшающих жизнь людей за счет финансовых и нефинансовых сервисов, а также человекоцентричном подходе к ведению бизнеса — новой концепции развития.Евгений Титов, вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка:

«Сбер системно выстраивает работу с молодежью, потому что именно от них зависит то, каким будет наше будущее. На данный момент у Сбера порядка 330 вузов-партнеров, а на территории Среднерусского банка мы сотрудничаем со 150 организациями высшего образования. В рамках этого сотрудничества в 2023 году наши эксперты провели более 230 образовательных мероприятий. Сотни студентов ежегодно проходят у нас стажировки, участвуют в наших конкурсах и акселераторах. Многие из них становятся нашими сотрудниками — а еще, по данным исследований, считают нас самым привлекательным работодателем в стране. И это неслучайно, ведь Сбер — лучшая площадка для карьерного роста, воплощения инновационных идей, уникальная возможность получить ценный опыт и познакомиться с самыми передовыми технологиями. Студенты и выпускники видят наш подход к клиентам и сотрудникам, и выбирают Сбер не просто как место работы, а как место для самореализации».

После лекции эксперты Сбербанка провели бизнес-игру, в ходе которой учащиеся собрали 3D-модели «корпорации будущего». Она помогает развивать стратегическое мышление, учит основам процессного управления, а также способствует формированию лидерских качеств. Также для студентов была организована экскурсия по павильону, в рамках которой они узнали о становлении финансовой системы страны, развитии банковской сферы, а также ближе познакомились с новыми продуктами и инновационными сервисами Сбера.

На данный момент у Сбера более 60 совместных образовательных программ в 42 вузах страны. Только в 2023 году более 1680 студентов ИТ, технических, экономических, юридических и других специальностей прошли стажировки в Сбере. Более половины из них трудоустроены.

Пресс-служба

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