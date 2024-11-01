В Павло-Посадском городском округе обсудили подготовку к зимнему периоду

Глава муниципалитета Денис Семенов обозначил ключевые задачи, которые необходимо выполнить до наступления холодов. Они были озвучены в рамках оперативного совещания.

В ходе встречи было принято решение о поставке 61 единиц техники для МБУ «Благоустройство Павловский Посад» – они прибудут до середины ноября. Такая техника станет незаменимым помощником для коммунальных служб, ответственных за содержание дворовых территорий Павлово-Посадского округа.

В частности, сюда поступят 2 минипогрузчика, 1 ломовоз, 2 МТЗ больших, 48 роторов, 3 самосвала, 2 газели и 3 экскаватора-погрузчика. До 12 декабря также ожидается машина КДМ для уборки дорог Электрогорска. Теперь любая работа будет выполняться в разы эффективнее.

Денис Олегович выразил искреннюю благодарность Губернатору Московской области Андрею Юрьевичу и региональному Правительству за «чуткое отношение» к территории Павлово-Посадского городского округа.

К слову, прямо сейчас здесь идет активный переход к зимнему режиму работы, и ресурсоснабжающие организации прилагают максимум усилий при подготовке к холодам. Так, к примеру, на данный момент специалисты проводят настройку гидравлики и прогрев теплосетей. Это необходимо для поддержки комфортной температуры в квартирах местных жителей.

Не менее важным остается вопрос, касающийся благоустройства территорий после работ на трассах теплоснабжения, проведенных с целью выявления и устранения утечек. Безопасность граждан стоит на первом месте, а потому глава округа поручил представителю Главного управления содержания территорий и полиции взять на особый контроль наиболее опасные участки местности.

Вместе с тем, внимание привлек еще один вопрос, волнующий жителей округа. Павлопосадцы уже не раз жаловались на то, что счета от МосОблЕИРЦ теперь приходят где-то в 10-х числах. Ответственные лица совместно с профильными службами и управляющими компаниями обязаны принять меры, которые смогут ускорить доставку квитанций.