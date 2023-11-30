В Павлово-Посадского городском округе расширят пищевое производство

Компания выпускает замороженные полуфабрикаты и продукты глубокой заморозки. Сейчас она предлагает свыше 50 наименований. Гендиректор Гейис Мамедов показал Филиппу Ефанову цеха и рассказал об ассортименте.Предприятие работает в Павлово-Посадском городском округе более 20 лет. Кстати, сейчас фирма реализует большой инвестпроект по строительству комплекса. Работы ведут с помощью льготного кредита по программе «Промышленная ипотека». Сейчас комплекс готов на 70%, открыть его планируют в 2024 году.Запуск площадки поможет вчетверо нарастить производство, а также увеличить число рабочих мест. Сейчас здесь работает около 400 сотрудников. Первый замглавы Павлово-Посадского городского округа поблагодарил руководство компании за работу и большой вклад в экономику муниципалитета.