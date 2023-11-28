В Павлово-Посадском городском округе действуют чаты по медпомощи

Для жителей Павлово-Посадского городского округа работают телеграм-чаты, куда можно обратиться по поводу медицинской помощи в государственных учреждениях.

Чаты созданы отдельно для Павловского Посада https://t.me/+OfsaMRmWrJw5NDcy и Электрогорска https://t.me/joinchat/C7LuzEsqW-NMuRpnw4s34w

Через профильные чаты можно записаться к врачам, сообщить о сложностях с вызовом врача на дом, решить вопросы по маршрутизации. В чатах принимают обращения по случаям нарушения этики и деонтологии, а также превышения сроков ожидания обследований и анализов. Кроме того, здесь можно получить справочную информацию и разобраться в действующих нормативах.

Чаты созданы, чтобы обеспечить жителям Павлово-Посадского городского округа удобный способ связи с организаторами здравоохранения. Инициатором создания чатов в муниципалитетах Подмосковья выступила региональная Общественная палата.

Специалисты в Павлово-Посадском городском округе оперативно отвечают на сообщения, связанные с государственной медицинской помощью.