В Павлово-посадском городском округе прошли Русиновские чтения

Традиционную литературную встречу – «Русиновские чтения» - в очередной раз провели в Павлово-посадском городском округе 28 ноября.

Напомним, такая программа проходит в округе ежегодно. Начало литературным встречам в уютной обстановке положил прославленный уроженец Павловского Посада, актер театра и кино, чтец-декламатор Иван Николаевич Русинов.

В Центральной библиотеке Павлово-Посадского городского округа собрались представители литературного мира – победители и лауреаты различных конкурсов, авторы, а также любители поэзии.

Чтения проходят при поддержке Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа.