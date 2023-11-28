В Павлово-Посадском городском округе прошло оперативное совещание с жителями

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел оперативное совещание с жителями. Главными темами встречи стали ликвидация последствий снегопада и ледяного дождя. Об этом руководитель муниципалитета сообщил в своих социальных сетях.

«Отдельное внимание акцентировал на своевременном выходе техники. Дал ряд поручений службам по расчистке: дворовых территорий, тротуаров и входных групп, дорог общего пользования, подъездных путей к контейнерным площадкам, парковочных зон, пешеходных мостов, детских площадок», - отметил Денис Семенов.

Как добавил глава горокруга, также сейчас нужно активно начинать вывозить снег, чтобы исключить образования больших навалов.

Обсудили на встрече и еще ряд вопросов.

«Получаю жалобы от жителей о несоблюдении температурного режима. Есть обращения по улице Вокзальная дом 3. Поручил до пятницы принять технологические решения по устранению проблемы», - добавил Денис Олегович.

Кроме того, по его словам ТСК «Мосэнерго» завтра начнут работы по восстановлению благоустройства на перекрестке улиц Горького и Ухтомского.