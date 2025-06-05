В Павлово-Посадском городском округе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию со дня свадьбы супругов

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов выразил поздравления Владимиру Петровичу и Раисе Александровне Рыбаковым, чей брак достойно перешагнул порог полувекового юбилея. Их крепкий и нерушимый союз – это яркий образец настоящей любви и верности, служащий источником вдохновения для окружающих.

Владимир Петрович посвятил 20 лет своей жизни службе участковым в Павловском Посаде, после чего успешно работал в различных отраслях. Раиса Александровна также проявила себя трудолюбивой и целеустремленной женщиной, много лет проработав шеф-поваром в столовой на предприятии «Экситон», а затем продолжила свою карьеру в других организациях. Вместе они вырастили замечательных детей: дочь Надежду и сына Александра.

Семья Рыбаковых с гордостью воспитывает троих внуков и уже радуется двум правнукам. Особое внимание было уделено их внуку Юрию Лапшину, который вернулся домой после тяжелого ранения, полученного в зоне проведения специальной военной операции.

С 31 мая 1975 года Владимир Петрович и Раиса Александровна совместно проживают в своем доме, расположенном в поселке Калинина. Их дом всегда открыт для родных и близких, наполнен теплом, заботой и взаимоподдержкой. Подобные семьи являются фундаментом Павлово-Посадского городского округа, воплощением силы, доброты и сплоченности.