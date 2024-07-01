В Павлово-Посадском городском округе состоялся День юного кондитера

Руководители благотворительного детского фонда помощи детям с ограниченными возможностями и детям-сиротам «Созидание в сердцах» провели на базе Studio 19.25 Павловский Посад День юного кондитера.

«Созидай добро, твори чудеса и мир станет лучше!» — призвали волонтеры.

Одна из организаторов мероприятия Тамара Черникова превратилась в этот день в добрую фею, которая помогала ребятам создавать вкусный десерт — трайфлы. Процесс приготовления завораживал участников мероприятия. Огромный бисквит превратился во множество маленьких, которые соединяли друг с другом при помощи ароматного крема. С ребятами делились различными кулинарными секретами.

Не менее интересно было делать из крема различные ягоды, розочки и бусины. Павловопосадские дети с ограниченными возможностями и дети-сироты приятно провели время. Организаторы мероприятия поблагодарили всех, кто подарил ребятам такие незабываемые приятные воспоминания.