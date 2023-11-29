В Павлово-Посадском городском округе вручили паспорта

Пятеро юных жителей Павлово-Посадского городского округа получили паспорта. Важные документы в торжественной обстановке им вручили первый замглавы муниципалитета Филипп Ефанов и лидер местного отделения «Движение Первых» Андрей Афанасьев.

Филипп Ефанов подчеркнул, что праздничная атмосфера подчеркивала значимость события.

«Молодежь — это наше будущее. Уверен, что каждый из молодых людей найдет дело по душе и станет достойным гражданином Российской Федерации», — добавил первый замглавы Павлово-Посадского городского округа.

Он также пожелал ребятам новых успехов и впечатлений, а также удачного выбора жизненного пути.Уже по традиции церемония вручения паспортов в Павлово-Посадском городском округе продолжилась фотосъемкой. Фотографии будут всегда напоминать ребятам о важном для их жизни событии.