В Павлово-Посадском округе формируют гуманитарный конвой для военнослужащих

В Павлово-Посадском городском округе полным ходом идет подготовка к отправке важного гуманитарного конвоя в зону проведения Специальной военной операции.

Во дворе Администрации кипит работа по загрузке специализированной техники, необходимой для выполнения боевых задач: это автомобили, мотоциклы, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), радиостанции и другое ценное оборудование.

Помощь будет доставлена в свыше тридцати подразделений, где служат военнослужащие, призванные из Павлово-Посадского военкомата и выполняющие задачи в Курской, Белгородской и Харьковской областях, а также в ЛНР и ДНР. Состав груза был сформирован на основе прямых запросов от бойцов. Активное участие в погрузке принимают волонтеры «Молодой Гвардии». Запланированная дата отправки – 22 сентября.

Эта инициатива стала возможной благодаря функционированию штаба поддержки мобилизованных и военнослужащих, созданного по инициативе главы Павлово-Посадского городского округа, Дениса Семенова.