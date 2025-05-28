В Павлово-Посадском округе готовятся к городскому мероприятию: Проверка территории Дворца культуры

По инициативе главы округа, Александр Сергеевич регулярно проводит подобные обходы, чтобы оперативно выявлять и решать вопросы, касающиеся благоустройства.

Мероприятие, запланированное на пятницу в ДК, обещает стать значимым событием для жителей и гостей Павлово-Посадского городского округа. Учитывая высокую посещаемость прилегающей к ДК территории, включая зону торговых павильонов, предприятий общественного питания и мемориального сквера, посвященного героям Великой Отечественной войны на улице Орджоникидзе, поддержание порядка здесь имеет первостепенное значение.

По итогам проверки, Александр Сергеевич дал ряд поручений. Директору ДРСУ и директору МБУ «Благоустройство Павловский Посад» предписано обеспечить покос травы на закрепленных территориях, а также организовать уборку крупногабаритного мусора. Торговым точкам выдано предписание о необходимости устранения несанкционированных надписей на вывесках и фасадах. Кроме того, усилен контроль за чистотой на контейнерных площадках и вдоль территории Дворца культуры, а также запланирована обрезка деревьев, представляющих потенциальную угрозу безопасности. Завершение всех работ необходимо осуществить до вечера четверга, 29 мая.