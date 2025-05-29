В Павлово-Посадском округе обсудили вклад защитника Родины

28 мая в Павлово-Посадском городском округе состоялась встреча главы округа, Дениса Семенова, с местным жителем, участвующим в специальной военной операции. Юрий, находящийся в небольшом отпуске, был удостоен личной встречи с руководством муниципалитета.

«Для меня было большой честью лично поблагодарить его за самоотверженность, силу духа и настоящие примеры мужества, которые он подает нам всем» - сказал Денис Олегович.

Юрий, проживающий в деревне Алферово, добровольно вступил в ряды защитников Отечества 1 мая 2023 года. В настоящее время он несет службу в составе 76-й дивизии, 237-го полка, дислоцированного в Курской области. Ефрейтор Юрий удостоен высоких государственных наград за проявленную доблесть: медалью «За отвагу» и медалью участника СВО.

Не менее трогательна история его семьи. Марина, супруга Юрия, оказывает ему всестороннюю поддержку в этот непростой период. Их дочь, Анна, 16-летняя школьница, завершает обучение в девятом классе и планирует поступить в Павлово-Посадский техникум. Сын, Илья, которому 21 год, успешно окончил Покровский педагогический колледж, получив специальность «учитель физкультуры».