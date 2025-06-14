В Павлово-Посадском округе отметили День медицинского работника
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
В преддверии Дня медицинского работника в Павлово-Посадском округе состоялось мероприятие, посвященное чествованию медицинских работников.
Сотрудники сферы здравоохранения округа демонстрируют высокий профессионализм и внимательное отношение к пациентам. Они регулярно работают, часто в свободное от работы время, чтобы помогать населению и обеспечивать его благополучие.
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
В ходе мероприятия были вручены награды и выражена благодарность особо отличившимся специалистам в знак признания их труда. Медицинские работники являются примером профессионализма и неравнодушия, оказывая необходимую помощь населению.
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
Представитель администрации округа поблагодарил медицинских работников за их труд, пожелав им крепкого здоровья и благополучия.
Мероприятие стало символом признания и уважения к труду медицинских работников, вносящих значительный вклад в здоровье населения.