В Павлово-Посадском округе отметили День медицинского работника

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

В преддверии Дня медицинского работника в Павлово-Посадском округе состоялось мероприятие, посвященное чествованию медицинских работников.

Сотрудники сферы здравоохранения округа демонстрируют высокий профессионализм и внимательное отношение к пациентам. Они регулярно работают, часто в свободное от работы время, чтобы помогать населению и обеспечивать его благополучие.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

В ходе мероприятия были вручены награды и выражена благодарность особо отличившимся специалистам в знак признания их труда. Медицинские работники являются примером профессионализма и неравнодушия, оказывая необходимую помощь населению.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Представитель администрации округа поблагодарил медицинских работников за их труд, пожелав им крепкого здоровья и благополучия.

Мероприятие стало символом признания и уважения к труду медицинских работников, вносящих значительный вклад в здоровье населения.