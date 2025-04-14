В Павлово-Посадском округе передали новые кровати для комфортного размещения военнослужащих
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа]
Представители Павлово-Посадского городского округа организовали передачу 84 двухъярусных кроватей для военнослужащих 1-го зенитно-ракетного полка, входящего в состав 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В этом подразделении служат и бойцы из Павлово-Посадского округа.
Эта помощь направлена на улучшение условий проживания и отдыха военнослужащих, особенно актуальных в полевых условиях. Обеспечение солдат комфортными условиями – важный фактор для их восстановления после напряженных дней и повышения боеготовности.
«Поддержка наших защитников – это постоянная работа. В штабе, расположенном при местном отделении партии «Единая Россия» и Совете депутатов Павлово-Посадского городского округа, продолжается сбор запросов от земляков, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Если вам нужна помощь, звоните по телефону: 8 916 712 05 45!» – заявил Председатель Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа и руководитель гуманитарных поездок Роман Тикунов.