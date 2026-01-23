В Павлово-Посадском округе первый заместитель главы посетил завод по производству микросхем

Визит состоялся в четверг, 22 января. Главной целью стало знакомство с полным циклом создания интегральных микросхем на базе АО «Экситон». Предприятие, основанное в 1943 году, является не только одним из старейших в округе, но и ключевым разработчиком и производителем электронных компонентов, в том числе уникальных изделий для оборонно-промышленного комплекса России.

В ходе экскурсии, которую провели генеральный директор Юрий Авакян и главный инженер Дмитрий Садов, Сергей Балашов подробно изучил все этапы — от выращивания кристалла до финального тестирования готовой продукции.

После осмотра производственных мощностей состоялась встреча с коллективом предприятия, на которой первый заместитель главы поделился информацией о проделанной в округе работе и планах на 2026 год.

«Выслушал вопросы и наказы работников по самым острым темам: ЖКХ, благоустройство, дороги, транспорт. Все озвученные проблемы мы зафиксировали, обменялись контактами. Каждый вопрос будет взят в работу для детального решения. Искренне благодарю Юрия Николаевича и весь сплоченный коллектив «Экситона» за теплый прием, открытый диалог и колоссальный вклад в развитие и безопасность нашей страны!» — сказал Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов.

