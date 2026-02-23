В Павлово-Посадском округе почтили память защитников Отечества

Акция охватила всю территорию округа, собрав людей разных возрастов. Участники возлагали цветы к памятникам и мемориальным доскам, выражая признательность тем, кто в разные годы вставал на защиту страны. Особые слова благодарности звучали в адрес ветеранов Великой Отечественной, подаривших будущим поколениям мир, воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг за рубежом, и бойцов специальной военной операции, которых называют современными героями.

Организаторы подчеркнули, что память о каждом, кто защищал родную землю, живет в сердцах благодарных потомков. По их словам, низкий поклон всем, кто стоял и стоит на страже интересов государства, его народа и традиционных ценностей.

Мероприятия в округе стали напоминанием о силе духа, преданности долгу и искренней любви к Родине. Связь поколений крепнет благодаря тому, что воспоминания о подвигах передаются в семьях Павлово-Посадского округа от старших к младшим.