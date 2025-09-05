В Павлово-Посадском округе почтили память жертв террористических актов

В Павлово-Посадском городском округе состоялись мероприятия, посвященные Дню солидарности в противостоянии терроризму, в связи с годовщиной трагедий в Беслане и в «Крокус Сити Холле».

В школах и культурных центрах округа прошли разнообразные тематические события, призванные почтить память погибших и укрепить дух единства.

В Доме культуры «Евсеевский» юные жители приняли участие в проекте «Послание добру», создавая письма, адресованные будущим поколениям, где вместо тревоги и агрессии выражали стремление к миру и оптимизму.

В Дворце культуры «Павлово-Покровский» ученики средней школы № 13 организовали акцию «Символ мира», а в школе № 14 в Электрогорске состоялся торжественный митинг, посвященный годовщине трагедии в Беслане. В мероприятии присутствовали председатель Совета депутатов округа Роман Игоревич Тикунов, ветераны СВО, педагоги и ученики, которые совместно вспоминали героев и обсуждали необходимость внимательного и уважительного отношения к окружающим.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов выразил глубокую признательность сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, спасателям, медикам и волонтерам, работающим на передовой борьбы с терроризмом. Он отметил их отвагу, преданность долгу и готовность оказывать помощь в сложные моменты, что обеспечивает безопасность граждан и вселяет веру в победу над злом.

Денис Семенов также акцентировал внимание на том, что терроризм несет с собой тьму, насилие и отсутствие сочувствия, однако общая сила людей способна преодолеть это зло. Он призвал не допускать страха в общество, не поддаваться на провокации ненависти, а сохранять сплоченность, взаимную поддержку и человеческую доброту, чтобы оберегать самое ценное – человеческие жизни.