В Павлово-Посадском округе проконтролировали уборку снега
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о]
Этой ночью Подмосковье накрыл мощный циклон «Ваня». На территории муниципалитетов вывели максимальное количество техники и рабочих. Насколько качественно идет уборка в муниципалитете сегодня проверил первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Александрович Ефанов.
«Контроль за уборкой снега — сейчас актуальная задача для нас. Основное внимание было уделено дворовым территориям, тротуарам и пешеходным дорожкам», — написал Ефанов в телеграмм-канале.
Первой точкой рейда стал поселок Большие дворы. Здесь под особый контроль попали внутридомовые территории и дороги.
Затем первый заместитель главы и представители профильных служб отправились в микрорайон Филимоново, где пообщались с жителями.
«Выявили проблемы и потребности горожан. Они отмечают, что пешеходные тротуары очищены, но с выездом из дворовых территорий возникают проблемы. Поставили задачу МБУ „Благоустройство“ оперативно исправить ситуацию», — подчеркнул Филипп Ефанов.
Помимо этого, участники рейда проверили центральную часть города, вокзальную площадь. Среди недостатков — это не слишком качественная уборка тротуаров.
«К общественным пространствам нареканий нет. В парках активно проводится расчистка детских игровых площадок и пешеходных дорожек. Мы делаем все, чтобы у жителей не возникало проблем с передвижением по нашему округу», — резюмировал первый заместитель главы.