В Павлово-Посадском округе проконтролировали уборку снега

Этой ночью Подмосковье накрыл мощный циклон «Ваня». На территории муниципалитетов вывели максимальное количество техники и рабочих. Насколько качественно идет уборка в муниципалитете сегодня проверил первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Александрович Ефанов.

«Контроль за уборкой снега — сейчас актуальная задача для нас. Основное внимание было уделено дворовым территориям, тротуарам и пешеходным дорожкам», — написал Ефанов в телеграмм-канале.

Первой точкой рейда стал поселок Большие дворы. Здесь под особый контроль попали внутридомовые территории и дороги.

Затем первый заместитель главы и представители профильных служб отправились в микрорайон Филимоново, где пообщались с жителями.

«Выявили проблемы и потребности горожан. Они отмечают, что пешеходные тротуары очищены, но с выездом из дворовых территорий возникают проблемы. Поставили задачу МБУ „Благоустройство“ оперативно исправить ситуацию», — подчеркнул Филипп Ефанов.

Помимо этого, участники рейда проверили центральную часть города, вокзальную площадь. Среди недостатков — это не слишком качественная уборка тротуаров.