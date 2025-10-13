В Павлово-Посадском округе прошла церемония вручения первых паспортов

В Павлово-Посадском городском округе десять подростков, достигших 14-летнего возраста, получили свой первый главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации.

Церемония вручения прошла в торжественной обстановке, а главным лицом, вручившим документы, выступил глава округа Денис Семенов.

Обращаясь к молодым гражданам, Денис Семенов подчеркнул, что паспорт — это не просто удостоверение личности, а символ начала осознанного пути в статусе полноправного члена общества.

«С этого момента каждый из вас – полноправный гражданин России, с правами и обязанностями, с возможностями и ответственностью», – отметил глава округа, обращаясь к подросткам.

Глава округа также напрямую связал личное взросление ребят с будущим всей страны, процитировав слова президента о том, что будущее государства находится в руках именно молодого поколения. Семенов выразил уверенность, что этим талантливым и целеустремленным юношам и девушкам округа предстоит писать новые страницы истории как своего родного края, так и страны в целом.

Мероприятие такого торжественного формата нацелено вызвать у подростков чувство гражданской ответственности, что помогает и с закладыванием активной жизненной позиции.