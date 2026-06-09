В Павлово-Посадском округе прошло совещание по трем острым темам

В понедельник, 8 июня, в Павлово-Посадском округе состоялось оперативное совещание под руководством временно исполняющего полномочия главы Сергея Балашова. Вместе с ним встречу провели профильные заместители и представители оперативных служб. Главная тема — разбор острых вопросов и текущей ситуации на территории муниципалитета.

Совещание открылось важным анонсом: в среду, 10 июня, в 17:00 в Электрогорском Молодежном центре пройдет выездная встреча с администрацией. Любой желающий житель сможет задать волнующий вопрос и получить конкретный ответ. Чтобы участвовать, нужно заранее сообщить тему обращения по телефону 8 (496) 432-99-05.

Далее Сергей Балашов сообщил, что ежедневно отслеживает жалобы граждан через соцсети, платформу «Добродел» и Единую дежурно-диспетчерскую службу. Однако, по его словам, системной работы по ряду направлений пока не видно, и общая картина складывается не та, на которую хотелось бы рассчитывать.

На совещании выделили три самые проблемные темы. Одна из них — покос травы. Сейчас разгар сезона, растительность растет очень быстро. Нужны четкие графики покоса для всех служб. По мнению Балашова важно не допустить, чтобы вдоль дорог было все аккуратно, а во дворах и на пустырях — бурьян по пояс.

Детские площадки. Жители жалуются на поломанные элементы, затянувшуюся покраску и отсутствие элементарных информационных табличек. Площадка — место для детских игр, поэтому к ней должно быть особое внимание и строгая ответственность, отметил Сергей Балашов.

Вывоз мусора. Регулярные нарекания на контейнерные площадки, кучи у бункеров и отходы после вывоза говорят о слабой координации с региональным оператором и управляющими компаниями, считает Балашов.

Отдельно остановились на восстановлении благоустройства на 41 участке, за которые отвечает Мособлводоканал. С руководством организации уже согласован список адресов и сроков. Каждый объект поставят на личный контроль.

В рамках текущей работы Сергей Балашов отметил, что продолжается ямочный ремонт во дворах, ремонт дорог, комплексное благоустройство дворов и обустройство народных троп. Все это необходимо закончить в летние месяцы — другого временного окна не будет.

Главное обращение было адресовано родителям. Глава округа настоятельно просит не отпускать детей одних к водоемам. В последнее время участились случаи гибели несовершеннолетних на воде. Несколько минут невнимательности могут обернуться трагедией. Сергей Балашов рекомендовал поговорить с детьми уже сегодня и обезопасить их.