В Павлово-Посадском округе проверили, как делают лекарства для всей страны

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов посетил одно из ведущих фармацевтических предприятий региона — АО «Брынцалов-А». Компания специализируется на разработке и производстве лекарственных препаратов, соответствующих современным медицинским требованиям.

Основное направление деятельности предприятия — укрепление фармацевтического суверенитета России и обеспечение поставок жизненно необходимых лекарств во все регионы страны.

Во время визита Сергей Балашов осмотрел производственные помещения, где применяются экологически безопасные технологии. Все цеха оборудованы системами очистки воздуха и улавливания отходов, что соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Особое внимание уделили системе контроля качества. Каждый препарат проходит многоступенчатые проверки — химический, микробиологический и фармакологический анализ — прежде чем поступить на склад.

Генеральный директор АО «Брынцалов-А» Дмитрий Носков отметил, что в последние 6 месяцев на предприятии создано более 30 новых рабочих мест. В то же время, сохраняется проблема нехватки квалифицированных кадров, которую компания планирует решить путем расширения программ профессионального обучения.

По итогам встречи Сергей Балашов подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества между муниципалитетом и промышленным сектором.