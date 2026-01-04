В Павлово-Посадском округе состоялся детский хоккейный турнир в честь олимпийского чемпиона Васильева

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

В Электрогорске прошел детский хоккейный турнир, посвященный 80-летию города и памяти олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира Михаила Васильева. В соревнованиях приняли участие три команды юных спортсменов.

На лед вышли «Тигры-1» и «Тигры-2» из Павловского Посада, а также хоккейный клуб «Вымпел», представляющий Электрогорск. По итогам игр первое место заняла команда «Тигры-1» (Павловский Посад). Второе место завоевали их земляки из «Тигров-2», а третье место досталось электрогорскому «Вымпелу».

Организаторы отметили волю к победе и командный дух, продемонстрированные всеми участниками турнира.