В Павлово-Посадском округе состоялся старт автопробега «Помним имя твое, СОЛДАТ!»

Мероприятие организовано Министерством информации и молодежной политики Московской области в сотрудничестве с общественными организациями. Акция объединила поисковые отряды, добровольцев Подмосковья, молодежь и представителей общественных структур для совместных действий, направленных на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Этот ежегодный автопробег, ставший символом почтения к подвигам прошлого, пройдет по местам, тесно связанным с героическими страницами нашей истории.

Такие инициативы служат напоминанием о значимости каждого человека – как на передовой, так и в тылу – чей труд и самопожертвование способствовали приближению Победы.

Особое место в истории занимает Электрогорская Артиллерийская полевая мастерская — выдающийся пример беззаветного труда, который в годы испытаний объединил женщин, детей и людей с ограниченными возможностями. Не жалея сил, они работали для нужд фронта, обеспечивая армию необходимым вооружением. Их вклад в Победу трудно переоценить, и наша обязанность – передать эту память будущим поколениям.