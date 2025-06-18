В Павлово-Посадском округе состоялся старт автопробега «Помним имя твое, СОЛДАТ!»
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
17 июня, у мемориала ПАСМ-22 в Электрогорске состоялось торжественное начало традиционного автопробега «Помним имя твое, СОЛДАТ!»
Мероприятие организовано Министерством информации и молодежной политики Московской области в сотрудничестве с общественными организациями. Акция объединила поисковые отряды, добровольцев Подмосковья, молодежь и представителей общественных структур для совместных действий, направленных на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
Этот ежегодный автопробег, ставший символом почтения к подвигам прошлого, пройдет по местам, тесно связанным с героическими страницами нашей истории.
Такие инициативы служат напоминанием о значимости каждого человека – как на передовой, так и в тылу – чей труд и самопожертвование способствовали приближению Победы.
Особое место в истории занимает Электрогорская Артиллерийская полевая мастерская — выдающийся пример беззаветного труда, который в годы испытаний объединил женщин, детей и людей с ограниченными возможностями. Не жалея сил, они работали для нужд фронта, обеспечивая армию необходимым вооружением. Их вклад в Победу трудно переоценить, и наша обязанность – передать эту память будущим поколениям.
«Мы гордимся тем, что старт автопробега прошел именно на нашей земле, в Павлово-Посадском округе. Пусть этот путь станет символом единства, преемственности поколений и вечного уважения к памяти о солдатах, защитивших нашу Родину. В добрый путь, участники автопробега! Спасибо вам за ваше дело и за огромную работу по хранению истории. Подвиг солдат не будет забыт и навсегда останется в наших сердцах.» — сказал Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.