В Павлово-Посадском округе состоялся визит депутата Линары Самединовой к ветеранам-узникам концлагерей

В ознаменование Международного дня освобождения заключенных фашистских лагерей, 11 апреля, депутат Московской областной Думы Линара Самединова выразила почтение и поддержку бывшим узникам, проживающим на территории Павлово-Посадского городского округа. Она пришла с букетом цветов и угощениями к чаепитию, подчеркивая значимость личного контакта и постоянной заботы.

Линара Раимовна поделилась, что многие из посещенных ветеранов давно стали для нее близкими людьми.

«Они – не просто хранители памяти о трагических событиях прошлого, а настоящие герои, прошедшие через немыслимые страдания в лагерях, и сумевшие сохранить в себе человечность, благородство и веру в светлое будущее,» – заявила депутат.

Линара Самединова акцентировала внимание на необходимости передачи этих бесценных историй и жизненного опыта молодому поколению, чтобы предотвратить повторение ужасов прошлого. Во время встречи депутат отметила множество волнующих моментов и искренних проявлений радости, пообещав осветить их подробнее в последующих постах в своих аккаунтах в социальных сетях.