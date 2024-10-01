В Павлово-Посадском округе успешно начался отопительный сезон

Готовность к отопительному сезону остается приоритетной темой для округа.

«С 28-го сентября мы начали подавать тепло в социальные учреждения – школы, детские сады, больницы, культурные и спортивные учреждения. Большинство из них уже с отоплением. Завтра-послезавтра осуществим запуск там, где произошли технические инциденты на сетях», — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

В муниципалитете также начинается подача тепла в многоквартирные дома и жилой фонд. Отопление запущено в 257 дома. Всего в округе их 552. В Электрогорске тепло подано в 107 домов из 180.

На совещании также обсудили другие актуальные темы. В частности, службы по благоустройству и обслуживанию дорог проводят подготовку техники к работе в зимний период, пополняют имеющиеся запасы песко-соляной смеси. На объезде Глава поручил ДРСУ начать ремонт тротуара, который ведет к школе по улице Белинского. Специалисты уже выполняют поручение.

Глава Денис Семенов также напомнил о ближайшей встречи с жителями округа в рамках «выездной администрации». Она состоится в четверг, 3 октября, в Доме культуры «Филимоновский». Начало в 17.00.