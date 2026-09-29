Подмосковные рапиристки стали призерами на этапе Кубка мира в Самсуне

Представительницы Московской области завоевали серебряные медали в командном первенстве на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах среди юниорок до 21 года, который прошел с 23 по 28 сентября в Турции. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В составе женской юниорской сборной России серебро завоевали София Дзобаева (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 3, Химки), Стефания Часовникова (Центр фехтования Ильгара Мамедова, УОР № 3, Химки) и Маргарита Дзобаева (Люберцы). Вместе с подмосковными спортсменками в составе сборной России выступала Серафима Белоусова (Санкт-Петербург).

Российские рапиристки в финале уступили команде США. Бронзовые медали оказались у сборной Китая. Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди юниоров и юниорок до 21 года прошел в Самсуне. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из разных стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.