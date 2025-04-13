В Павлово-Посадском техникуме прошел день открытых дверей

День открытых дверей состоялся в Павлово-Посадском техникуме, организованный в соответствии с федеральной программой «Профессионалитет». Мероприятие предоставило потенциальным студентам и их родителям уникальную возможность оценить возможности учебного заведения и получить исчерпывающую информацию о предлагаемых образовательных программах.

На 2025-20-26 учебный год техникум предлагает 475 бюджетных мест по наиболее востребованным специальностям. Студентам доступна широкая палитра профессий, включающая современные направления, такие как программирование и роботизированные системы, а также традиционные, такие как кулинария, обслуживание газового хозяйства, электротехника и ремонт транспортных средств. Техникум также славится своими подразделениями, специализирующимися на сварке, швейном деле, обеспечении пожарной безопасности, сфере жилищно-коммунального хозяйства и других важных областях.

Студенты Павлово-Посадского техникума не ограничиваются теоретическими знаниями, активно демонстрируя свои навыки и умения на профессиональных конкурсах. Регулярное участие в конкурсе «Профессионалы» приносит техникуму призовые места, подтверждая высокий уровень подготовки и профессиональную компетентность студентов.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа ] Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа ] Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа ]

Ключевым преимуществом техникума является налаженная система производственной практики, организованной на предприятиях Павлово-Посадского округа. Это позволяет студентам получить реальный опыт работы, а по завершении обучения — легко найти подходящую вакансию по специальности.

Техникум бережно хранит традиции, согласно которым многие выпускники, набравшись опыта и получив квалификацию, возвращаются в родной альма-матер, чтобы делиться своими знаниями и навыками с новыми студентами. Это создает атмосферу взаимопонимания и уважения, которая является визитной карточкой техникума.

День открытых дверей оставил у гостей приятные впечатления и ценные ответы на вопросы. Потенциальные абитуриенты смогли лично оценить современную материально-техническую базу техникума, пообщаться с преподавателями и узнать о перспективах, которые открываются перед ними после получения образования. Павлово-Посадский техникум — это надежный путь к успешной карьере и востребованной профессии!