В Павловском Посаде 1 июня пройдет XIX Бывалинский фестиваль кузнечного мастерства

1 июня в Павловском Посаде распахнет свои двери XIX Международный Бывалинский фестиваль, посвященный кузнечному искусству.

Мероприятие начнется с церковной службы, за которой последует насыщенная и разнообразная программа для всех посетителей.

В этом году на фестиваль съедутся свыше ста мастеров кузнечного дела из разных уголков России, а также из Кубы и новых регионов Российской Федерации.

С десяти часов утра для желающих будут организованы мастер-классы по различным ремеслам: гончарному делу, вязанию, рукоделию, где каждый сможет раскрыть свой творческий потенциал.

Официальное открытие фестиваля запланировано на 11:00. Пары, желающие заключить брак в необычной обстановке, смогут принять участие в символическом обряде «Кузнечной свадьбы». Завершением праздничного дня станет яркое выступление конно-спортивного клуба «Готфы» и возможность покататься на лошадях.

Помимо этого, гостей ожидает выставка-продажа уникальных изделий народных промыслов и ярмарка, где можно будет приобрести сувениры и подарки ручной работы.