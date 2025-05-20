В Павловском Посаде активные долголеты начинают неделю с энергичной зумбы

19 мая в Городском парке Павловского Посада прошла фееричная и динамичная тренировка по зумбе, ориентированная на старшее поколение. На мероприятие собралось множество энтузиастов, которые с радостью двигались в ритме зажигательных мелодий, заботясь о своем здоровье и заряжаясь позитивом.

Организаторы подчеркнули, что подобные занятия полезны не только для физической формы, но и для поддержания социальных связей, даря людям ощущение энергии и радости жизни.

«Мы сделали акцент на упражнениях, которые были бы максимально комфортными и безопасными для пожилых людей», — сказала директор парка Ольга Петренко.

Посетители выразили признательность за предоставленную возможность весело и с пользой провести время в компании единомышленников на свежем воздухе.

Регулярные тренировки в городском парке Павловского Посада дают пожилым людям возможность поддерживать хорошую физическую форму и высокий уровень активности.