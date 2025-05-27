В Павловском Посаде чествовали юных граждан, получивших первые паспорта
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа]
26 мая в Павловском Посаде, в живописном парке «Дубрава», состоялось торжественное вручение паспортов молодым жителям Павлово-Посадского округа. Это ежегодное мероприятие уже стало доброй традицией.
«Это особенный момент для каждого — получение первого документа, который символизирует начало взрослой жизни и дает новые права и обязанности. Искренне поздравляю ребят с этим важным этапом! Желаю каждому из вас с гордостью нести звание гражданина нашей страны, беречь и приумножать традиции родного Павлово-Посадского округа. Пусть впереди вас ждут новые открытия, успехи и только хорошие перемены. Отдельные слова благодарности — родителям и педагогам, которые вкладывают душу в воспитание наших детей. Вместе мы строим будущее, в котором есть место новым мечтам и большим достижениям!», — отметил первый заместитель главы округа Филипп Ефанов.
В этот ясный день свои первые документы получили пять юных жителей округа. В качестве памятного подарка всем присутствующим были вручены фотографии, сделанные на аналогичном мероприятии в прошлом году.
«Нам очень приятно получить фотографию не только в электронном виде, но и в красивой рамке. Для ребенка это действительно большое событие — теперь у него есть свой паспорт, а вместе с ним и ответственность. Большое спасибо всем, кто организует такие вручения. Для детей это важно», — сказала Марина Ф.