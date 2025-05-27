В Павловском Посаде чествовали юных граждан, получивших первые паспорта

«Нам очень приятно получить фотографию не только в электронном виде, но и в красивой рамке. Для ребенка это действительно большое событие — теперь у него есть свой паспорт, а вместе с ним и ответственность. Большое спасибо всем, кто организует такие вручения. Для детей это важно», — сказала Марина Ф.