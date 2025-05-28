В Павловском Посаде чествовали лучших представителей бизнеса округа

Каждый год в России празднуют День предпринимательства – торжество тех, кто обладает энергией, инициативой и готовностью к переменам, воплощая в реальность новаторские идеи и улучшая качество жизни.

«Поздравляю всех предпринимателей Павлово-Посадского округа! Вы — опора и движущая сила нашей экономики, источник новых рабочих мест, развития и инноваций», - сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Этот значимый профессиональный день был установлен в 2007 году распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и с тех пор стал выражением признательности к тем, кто, проявляя стойкость и решительность, не только поддерживает и укрепляет свой бизнес, но и открывает новые возможности, оказывает поддержку людям, содействует реализации социально значимых инициатив – в сфере культуры, образования и благотворительности.

27 мая Денис Олегович в совместном мероприятии с первым заместителем Филиппом Александровичем Ефановым, президентом Союза «Восточная Торгово-Промышленная Палата Московской Области» Маргаритой Анатольевной Смирновой, а также представителями ведущих банков вручил почетные награды наиболее активным предпринимателям и коллективам. В ходе церемонии были выражены благодарность за плодотворное взаимодействие, ценный вклад в развитие и процветание Павлово-Посадского округа.

На сегодняшний день в Павлово-Посадском округе функционируют свыше 4 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, что обеспечивает стабильность и уверенность в будущем для многих семей.