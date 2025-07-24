В Павловском Посаде чествовали трудолюбивых жителей деревни Данилово

Мероприятие объединило местных жителей, которые насладились выступлениями талантливых солистов и коллективов, представляющих свой район. Для юных гостей были организованы развлекательные зоны с аквагримом и сахарной ватой, а всех присутствующих ждал уголок с ароматным чаем и вкусными сладостями на тематической «Самоварной станции».

Особое внимание было уделено поздравлениям в адрес тех, кто своим трудом и инициативой делает жизнь в деревне лучше.

Специальными наградами Московской областной думы были отмечены: Татьяна Петровна Воронина за участие в организации сбора помощи нуждающимся и Андрей Викторович Еремин за активную гражданскую позицию и поддержку благотворительной акции. Почетными грамотами «Успех V Единство поколений» были награждены: староста Данилова Анна Юрьевна за неустанный вклад в развитие общины, Андрей Викторович Еремин (за многогранную общественную деятельность и участие в сборе гуманитарной помощи) и Максим Васильевич Фатин, также за активное участие в жизни деревни.

Стоит отметить, что деревня — это уютное и небольшое поселение. Несмотря на распространённое заблуждение, слово «деревня» происходит не от слова «дерево», а от понятия «двор». В исторической Руси деревней называли небольшое поселение, состоящее из отдельных дворов и крестьянских хозяйств.

Данилово когда-то входило в состав волости Загорье и было боярским имением. По преданиям старожилов, название деревни связано с именем простого, но трудолюбивого человека по имени Данила, который поселился в этих краях более тысячи лет назад.

На территории деревни есть две улицы, не имеющие официальных названий, но сохранившиеся в народной памяти. Улица, ведущая в сторону Новозагорья, называется Вижига, что связано с пожарами, которые бушевали здесь в XIX веке и уничтожили несколько домов. Улица, ведущая в сторону Митино, известна как Свистовка. Существует две версии происхождения этого названия: либо на этой улице жил озорник Васька по прозвищу «Свистун», либо жители этой улицы отличались склонностью к обману, то есть «свистелом».