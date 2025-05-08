В Павловском Посаде чествуют ветеранов Великой Отечественной войны

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов посетил Николая Дмитриевича Кондратьева, чтобы поздравить его с праздником. От имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Олеговича Семенова Филипп Александрович выразил слова искренней признательности и вручил подарки.

Николай Дмитриевич был призван на службу в Советскую армию в 1956 году. В октябре того же года он стал участником событий в Венгрии. Николай Дмитриевич проявил стойкость и преданность своему Отечеству, храбро защищая Родину и оберегая мир и свободу своего народа.

В этом году Николаю Кондратьеву исполняется 90 лет, половину столетия он прожил в счастливом браке со своей супругой Анастасией Константиновной. Много лет он проработал на Старопавловской фабрике, а его жена посвятила себя медицине, работая старшей медицинской сестрой в их родном городе. Дети Николая Дмитриевича, сын и дочь, а также трое внуков продолжили семейную традицию, работая в сфере здравоохранения. Правнучка Николая Дмитриевича, Алиса, мечтает продолжить династию и стать врачом, следуя примеру своих родственников.