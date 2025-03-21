В Павловском Посаде демонтировали девять незаконно установленных торговых объектов

С начала 2025 года на территории Павлово-Посадского городского округа демонтировали девять нестационарных торговых объектов, которые были установлены незаконно.

При установке торговых объектов собственники допустили ряд нарушений, которые несли угрозу населению. Например, не были учтены требования пожарной безопасности, а также принятые санитарным нормы и правила. Заместитель главы округа Камиля Маркова отметила, что принятые меры по демонтажу — это реализация поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«По поручению Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева администрация совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия региона проводит работу по трансформации нестационарной торговли и приведению ее в соответствие с федеральными законами», — проинформировала заместитель главы округа Камиля Маркова.

Объекты, которые были демонтированы, находились по следующим адресам. Три торговых объекта располагались в городе Павловский Посад — СНТ «Рассвет», улица 1 Мая (ориентир — д. 72) и улица Привокзальная, 19. Кроме того, незаконные объекты в количестве трех единиц ликвидировали в городе Электрогорск — улица Максима Горького, улица Кржижановского и площадь Советская. Еще три объекта были выявлены в деревне Васютино (перекресток), в деревне Кузнецы и селе Рахманово.