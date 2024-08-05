В Павловском Посаде для юных жителей села провели «Игры наших бабушек»

Мероприятие состоялось на площадке перед Домом культуры, где собрались жители всех возрастных категорий. Поколение постарше ностальгировало о том, как проходило их детство. Юные гости узнали, в какие игры играли их бабушки и дедушки.

Ребята также принимали в играх активное участие. Подвижные игры на свежем воздухе благоприятно воздействуют на детей. Ребята развивают ловкость и сообразительность, становятся более дружными и учатся адаптироваться в коллективе. Юные жители села и их родные поиграли в «Колечко», «Классики», «Путаницу», «Куча мала» и игры со скакалками, что доставило им большое удовольствие.

«Игры наших бабушек не должны быть забыты. Ребята сказали, что теперь будут играть в них с огромным удовольствием! А это главные слова и главный отклик по итогу нашей работы», — отметили организаторы.

На игровой площадке раздавался детский смех. Каждый гость мероприятия зарядился отличным настроением и хорошо провел время. Подобные мероприятия укрепляют связь между разными поколениями.