В Павловском Посаде Филипп Ефанов поздравил с Днем деревни жителей Гаврино

«Выражаю слова благодарности всем жителям деревни Гаврино, за любовь и бережное отношение к своему селу. От всего сердца желаю вам, дорогие земляки, счастья и благополучия! Крепкого вам здоровья, успехов и плодотворной созидательной работы на благо малой Родины!» — заявил первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов.

В деревне многие семьи проживают долгие годы целыми поколениями. Старшие оказывают важную роль в развитии родной деревни и передают этот посыл младшим.

«Это праздник тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим трудом она развивалась все последние годы, и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за ее судьбу. Успехи и достижения сегодня — это заслуга нескольких поколений, пронесших любовь и преданность деревне через всю жизнь», — сказал Филипп Ефанов.

В настоящее время в Гаврино проживает более 120 человек, для каждого из которых деревня стала родной малой Родиной. Территориальный статус населенного пункта был неоднократно изменен. Так, в 1926 году деревня стала центром Гавринского сельсовета Павлово-Посадской волости Богородского уезда Московской губернии. В настоящее время Гаврино — один из населенных пунктов Павлово-Посадского городского округа. Деревня Гаврино была основана в начале 17 века.

На протяжении всего развития деревни в ней жили неравнодушные люди, которые были заинтересованы в ее развитии.