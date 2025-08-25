В Павловском Посаде гостей парка «Меленки» ждало незабываемое развлечение – мотокарусель

Мотоциклетный клуб «Ночные волки» преподнес яркий и увлекательный воскресный день посетителям парка «Меленки» в Павловском Посаде.

У входа в парк на парковке всех желающих ожидала захватывающая мотокарусель.

«Когда еще наши гости и посетители смогут ощутить ветер в лицо, прокатившись на мотоцикле с опытным и надежным профессионалом? Сколько радости и положительных эмоций подарили «Ночные волки» всем присутствующим! Вся администрация парка выражает искреннюю признательность байкерскому клубу,» - прокомментировали представители администрации парков Павлово-Посадского городского округа.

В рамках мероприятия для посетителей была организована живая музыка, угощение в виде чая и сладостей, анимация и, конечно же, отличное настроение.

Стоит отметить, что клубный дом «Ночные волки» регулярно принимает участие в мотопробегах, посвященных празднованию Дня Победы и другим значимым государственным датам.