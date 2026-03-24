В Павловском Посаде готовятся противостоять паводку и праздновать 9 Мая

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов 23 марта провел оперативное совещание с руководителями ответственных служб. Одной из главных тем стала подготовка к весеннему паводку. Семенов подчеркнул, что информация о динамике уровня воды поступает ему в оперативном режиме, а жителей, особенно в зонах возможного подтопления, проинформируют о правилах поведения.

На совещании обсудили вопросы благоустройства, дорог и коммуникаций. Мособлводоканалу поручено восстановить благоустройство после раскопок. С 1 апреля сети в Электрогорске передаются на обслуживание в местную ресурсоснабжающую организацию, ключевая задача — не допустить повторения крупных технологических инцидентов.

После отопительного сезона начнется замена магистральных сетей. Дорожные службы должны активизировать уборку смета, ямочный ремонт идет без снижения темпов: на прошлой неделе отремонтировало более 500 ям, выбоин и неровностей.

Особое внимание участники совещания уделили подготовке к празднованию 9 Мая. В округе насчитывается более 50 памятников и мемориальных сооружений, которые необходимо привести в порядок, включая все фонтаны.

В повестке — восстановление зеленых насаждений, ремонт тротуаров, покраска опор освещения и лавочек. В сфере здравоохранения — поступление нового диагностического оборудования в Павлово-Посадскую больницу: стабиографа, электромиографа, двух гастроскопов и двух аппаратов для эхографии сердца.

Глава напомнил, что 26 марта в 17:00 в Павлово-Посадском техникуме состоится выездная администрация, предварительные вопросы принимаются по телефону 2-99-05. А с 22 по 26 апреля в округе пройдет кинофестиваль имени великого актера Вячеслава Тихонова «17 мгновений…».