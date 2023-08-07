В Павловском Посаде и Электрогорске прошли патриотические акции в поддержку бойцов СВО

В Павлово-Посадском городском округе при большой активности жителей состоялось масштабное мероприятие в честь военнослужащих, которые выполняют задачи специальной военной операции.

Было написано много теплых писем бойцам, изготовлены обереги, сделаны видеообращения, которые в самое ближайшее время будут доставлены на передовую. Интерес вызвали уроки по начальной военной подготовке и состязания на скалодроме. На сцене друг друга сменяли певцы и ансамбли.

Как сообщили организаторы, в ходе акции собрано почти 70 тысяч рублей. На пожертвования будет приобретен полезный груз для участников СВО.