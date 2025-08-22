В Павловском Посаде идет активная подготовка к празднованию Дня города

21 августа Денис Семенов провел инспекционную поездку по городу, уделяя особое внимание подготовке к праздничным мероприятиям и улучшению городской среды.

«Начали с осмотра маршрута Крестного хода. Я дал соответствующие распоряжения службам: необходимо полностью убрать мусор, привести в порядок траву и подсыпать щебень на улице БЖД, где ведутся работы Мособлводоканала. Напомню, что в субботу мы начнем Крестный ход в 10:00 от Казанского храма» - заявил Денис Олегович.

Помимо этого, была проведена проверка городского кладбища, где создается аллея Героев. На данный момент завершены работы по созданию дренажной системы, заливается основание, подготовлены места для посадки деревьев и укладки искусственного газона. В результате получится красивое и достойное место для памяти. Денис Семенов совместно с руководителями городских служб также осмотрели парк «Меленки», где в субботу с 14:00 начнется основная праздничная программа, посвященная Дню города.

В парке продолжаются работы по благоустройству: службы устанавливают трибуны рядом со скейт-площадкой, а у сцены проложено новое покрытие из брусчатки. Денис Семенов и его коллеги обсудили детали праздничной программы и согласовали расположение торговых точек.