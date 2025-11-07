В Павловском Посаде ИИ станет помощником менеджеров на производстве

Депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» Геннадий Панин вместе с главой Павлово-Посадского округа Денисом Семеновым 5 ноября посетил Павлово-Посадский гофрокомбинат — одно из ведущих предприятий в России по производству гофрокартона и тары. Предприятие стабильно входит в ТОП-10 производителей отрасли.

Гофрокомбинат является современным комплексом полного цикла, оснащенным лабораториями для контроля качества. В 2025 году здесь были запущены новые линии, что позволило в октябре установить рекорд — 31,5 млн кв. м гофропродукции за месяц.

Руководство предприятия активно внедряет инновационные технологии. Особое внимание уделяется цифровизации и использованию искусственного интеллекта. Первым шагом станет интеграция ИИ в коммерческий отдел, где он будет помогать менеджерам по работе с клиентами.

На предприятии трудится около 1000 человек. При этом автоматизация не сокращает персонал — внедрение роботизированных систем направлено на повышение эффективности. На линиях, где раньше работали 10 человек, сейчас задействованы 3, а общий объем выпуска вырос.

В долгосрочной перспективе предприятие планирует реализацию инвестиционного проекта — запуск новой бумагоделательной машины и линии по производству малых тиражей. Реализация запланирована на 2028–2029 годы.

Во время визита Панин и Семенов поблагодарили коллектив и генерального директора Сергея Говорова за вклад в развитие округа и поддержку участников специальной военной операции.