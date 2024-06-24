В Павловском Посаде ярко отпраздновали День деревни Кузнецы

В городском округе Павловский Посад отметили День деревни Кузнецы. Было много теплого общения, поздравлений, танцев и музыки, которые превратились в насыщенную праздничную программу под открытым небом.

Импровизированный зрительный зал на свежем воздухе собрал множество жителей. Со сцены к присутствующим обратилась замглавы Павлово-Посадского городского округа Нина Владимировна Пастушенко, которая озвучила свои теплые пожелания. После этого началась концертная программа. Ее открыл ансамбль «Россияночка» Кузнецовского Дома культуры под руководство Каленова С. М.

Также жители смогли насладиться номерами от студии восточного танца «Бархат», песнями коллектива «Экспромт» (Бывалинский клуб), выступлением Юрия Филатова из ГКДЦ «Октябрь» и Валентины Николаевой из Назарьевского Дома культуры. Интересным стало представление Натальи Глуховой, которая показала мастерство фланкировки шашкой.

Организатором праздника стал Кузнецовский ДК, который также представил номера на День деревни. Выступали участники вокальной студии «7 НОТ», подарившие гостям вечера яркие впечатления.