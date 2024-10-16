В Павловском Посаде к работе приступил новый врач-психиатр Курапов

В Павловском Посаде в общепсихиатрическом филиале «Павлово-Посадская психиатрическая больница» к выполнению рабочих обязанностей приступил новый врач Иван Сергеевич Курапов.

Врач-психиатр Иван Сергеевич Курапов готов к осмотру и консультации пациентов. Узнать о графике приема горожанам предложено по номеру телефона: +7 (496) 424-69-17. Звонки принимаются в круглосуточном режиме.

«Иван Сергеевич, мы поздравляем Вас с новым этапом в Вашей профессиональной деятельности и началом работы в дружном коллективе нашего медицинского учреждения. Желаем успехов в работе, благодарных пациентов и карьерного роста», — написал на своей странице Главный врач Государственного Бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Психиатрическая больница № 3 им. Т. Б. Дмитриевой» Эдуард Слуцкин.

Теме здравоохранения уделяют в муниципалитете приоритетное внимание. Так, Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел личный прием жителей в Электрогорской больнице. На мероприятии рассмотрели обращения десяти заявителей. В число распространенных вопросов вошли следующие: алгоритм записи к специалистам, правила выписки лекарственных препаратов и направлений на медицинские обследования.

На встрече горожане задавали также вопросы, не связанные с медицинской сферой. В частности, участники мероприятия обсудили благоустройство муниципалитета и расписания автобусов. Традиционно во время очных встреч с гражданами удается на месте решить ряд вопросов. Нынешнее мероприятие не стало исключением. Остальные обращения взяты под контроль администрации.

В четверг, 17 октября, в конференц-зале взрослой поликлиники в Электрогорске в 16.00 состоится личный прием. Горожане смогут задать любой вопрос из сферы медицины.

В частности, предложено обсудить вопросы, которые касаются определенного врача. Кроме того, горожане могут сообщить, какого именно специалиста не хватает больнице. Подобные вопросы также принимают по телефону 2-11-79.